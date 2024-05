Hamburg (dpa/lno). Platzkonzerte „von überall und mittenmang“: Am zweiten Tag des Posaunentags erklingt Musik an ungewöhnlichen Orten in der Hansestadt. Am Abend gab es eine besinnliche Serenade am Elbufer.

Mit einer stimmungsvollen Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade ist am Sonnabend der zweite Tag des Deutschen Evangelischen Posaunentags in Hamburg zu Ende gegangen. Tausende Blechbläserinnen und Blechbläser spielten bekannte Lieder wie „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ oder „Guten Abend, gute Nacht“ von Johannes Brahms. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs und der ehemalige Landesbischof Gerhard Ulrich spendeten den Abendsegen.

Unter dem Motto „Hamburg klingt“ standen außerdem thematische Veranstaltungen am Gedenkort Hannoverscher Bahnhof, dem Auswanderermuseum Ballinstadt oder am St. Pauli Fischmarkt auf dem Programm. In Einkaufszentren, Krankenhäusern und Seniorenheimen erklangen rund 125 Platzkonzerte. Am Sonntag geht das christlich-musikalische Großereignis mit einem Abschlussgottesdienst im Stadtpark zu Ende.

© dpa-infocom, dpa:240505-99-919776/2 (dpa)