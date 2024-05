Hamburg (dpa/lno). Mit einem Sieg gegen Chemnitz können die Towers den Play-Ins in der BBL einen großen Schritt näher kommen. In einer vor allem in der zweiten Hälfte intensiven Partie aber setzen sich die Gäste durch.

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky dem Europe-Cup-Champion Niners Chemnitz vor 3260 Zuschauern in der Inselpark Arena mit 79:85 (39:44), bleibt trotz der 17. Niederlage im 32. Punktspiel aber vorerst Tabellenzehnter. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Brae Ivey (15 Punkte).

Die Towers, die erneut ohne den angeschlagenen Center Aleksander Dziewa antraten, liefen in den ersten Minuten einem knappen Rückstand hinterher. Vor allem der gut aufgelegte Mark Hughes hielt die Hanseaten jedoch im Spiel, für die erste Towers-Führung zum 20:19 sorgte dann Lukas Meisner per Dreier. Im zweiten Viertel bekamen die Hanseaten jedoch Probleme und gerieten zwischenzeitlich mit 31:40 ins Hintertreffen, fingen sich danach wieder.

Der Start in die zweite Halbzeit missglückte dem Barloschky-Team jedoch. Die Chemnitzer zogen auf 49:39 davon. In der Folge wurde das Spiel intensiver, die Niners erwiesen sich dabei als das effektivere Team und bauten ihren Vorsprung auf 17 Punkte aus. Dennoch gaben sich die Towers nicht geschlagen und verkürzten den Abstand zu Beginn des Schlussabschnittes 70:73, konnten sich aber nicht mehr für die Aufholjagd belohnen.

