Neumünster (dpa/lno). Prominente Gäste auf dem Landesparteitag der Grünen: Neben Parteichefin Ricarda Lang erwartet die Partei auch Spitzenvertreter aus dem Agrarbereich.

Landwirtschaft ist ein Schwerpunkt auf dem Landesparteitag der Grünen am Sonntag im schleswig-holsteinischen Neumünster. Gastreden wollen der Präsident des Bauernverbandes, Klaus-Peter Lucht, und Kirsten Wosnitza von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft halten. Grünen-Landeschefin Anke Erdmann hat im Vorfeld bereits angekündigt, auch auf kritische Stimmen eingestellt zu sein.

Zweiter Schwerpunkt ist die Europawahl am 9. Juni. Gast im Norden ist dann die Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Auch der Europaabgeordnete Rasmus Andresen will zu den Delegierten sprechen. Aus der Wahl 2019 war die Partei in Schleswig-Holstein überraschend mit 29,1 Prozent als stärkste Kraft hervorgegangen.

