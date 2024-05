Flensburg (dpa/lno). Das 39:31 gegen den TVB Stuttgart war der 21. Saisonsieg der SG Flensburg-Handwitt. Beim Tabellendritten der Bundesliga überzeugt vor allem Linksaußen Emil Jakobsen. Dem Dänen gelingen elf Treffer.

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den 21. Saisonsieg gefeiert. Vor 6300 Zuschauern in der ausverkauften Campushalle setzte sich der Tabellendritte am Samstag mit 39:31 (16:14) gegen den TVB Stuttgart durch. Emil Jakobsen mit elf Treffern für Flensburg sowie Adam Lönn mit acht Toren für Stuttgart waren die besten Werfer ihrer Teams.

Linksaußen Jakobsen war von Beginn an hellwach. Das 9:4 in der 11. Minute war schon der fünfte Treffer des Dänen. Die Schwaben kamen nur schleppend in die Partie, verkürzten dann aber auf 11:14 (25.). SG-Coach Nicolej Krickau nahm eine Auszeit und forderte wieder etwas mehr Intensität von seinen Spielern. Bis zur Pause schmolz der Vorsprung dennoch auf zwei Treffer zusammen.

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Gäste keine 60 Sekunden, um das Spiel beim 16:16 wieder auszugleichen. Bis zum 23:25 (45.) hielt der TVB mit. Danach bekam Flensburg wieder die Kontrolle und nahm mit dem deutlichen Acht-Tore-Sieg erfolgreich Revanche für die 31:34-Niederlage aus dem Hinspiel.

Wegen der bevorstehenden Länderspielpause bestreitet die SG ihr nächstes Spiel erst am 15. Mai. Dann sind die Flensburger zu Gast beim HSV Hamburg, dem am Freitag die Bundesliga-Lizenz für die kommende Spielzeit verweigert wurde.

