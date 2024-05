Hamburg (dpa/lno). Nach dem Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli ist die Polizei bis in die Nacht im Einsatz, um Fangruppen auseinanderzuhalten. Alles bleibt ruhig. Am Morgen ist sie erneut auf dem Kiez im Einsatz.

Bei einem Streit zwischen mehreren Menschen auf St. Pauli ist am frühen Morgen ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Hamburger Polizei waren zwei jeweils dreiköpfige Gruppen im Bereich Gerhardstarße/Erichstraße aneinander geraten. Ein Mann sei dabei am Bauch verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte eine Sprecherin am Samstag. Der NDR berichtete, dass der Mann einen Messerstich erlitten habe.

Ein Zusammenhang mit dem Stadtderby zwischen den Fußball-Zweitligisten HSV und FC St. Pauli am Freitagabend bestehe nach ersten Erkenntnissen nicht, hieß es vom Lagedienst der Polizei. Bei dem Streit sei es wohl um eine Frau gegangen.

Die Polizei war nach dem 1:0-Sieg des HSV gegen den Stadtrivalen bis in den späten Abend auf St. Pauli im Großeinsatz, um Zusammenstöße zwischen den verfeindeten Fanlagern zu verhindern. Größere Zwischenfälle gab es den Angaben zufolge nicht.

