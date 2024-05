Schwerin. Für 2023 meldet die Nordkirche erneut sinkende Mitgliedszahlen: Mehr als 64.000 Menschen kehren ihr im Norden den Rücken

Die Zahl der Austritte aus der Nordkirche ist auch 2023 hoch geblieben. Der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland mit ihren Sprengeln Schleswig und Holstein, Hamburg und Lübeck sowie Mecklenburg und Pommern gehörten Ende des vergangenen Jahres 1.708.631 Menschen an, wie ein Sprecher der Nordkirche in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das waren 64.322 weniger als Ende 2022.

In Schleswig-Holstein hatte die Nordkirche Ende 2023 noch 1.117.747 Mitglieder, in Hamburg 380.930 und in Mecklenburg-Vorpommern 205 985. Außerdem gehören kleine Teile Brandenburgs (2747 Mitglieder) und Niedersach­sens (1222) zum Gebiet der Nordkirche.

„Wie im Vorjahr überschreitet die Zahl der Kirchenaustritte (47.000) die Zahl der verstorbenen Mitglieder der Nordkirche (34.572)“, sagte der Sprecher. Die Zahl der Kirchenaustritte bleibe nach derzeitiger Schätzung im Jahr 2023 auf dem Niveau von 2022, nachdem sie in 2022 und 2021 im Vergleich zum Vorjahr jeweils gestiegen war. Im vergangenen Jahr gab es 12.309 Taufen, deutlich weniger als 2022 (14.279).

