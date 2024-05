Neumünster (dpa/lno). Vor Halbzeit der schwarz-grünen Koalition wollen die Grünen auf einem Landesparteitag eine Zwischenbilanz ziehen. Und sie erwarten prominente Gäste.

Zwei Tage lang wollen Schleswig-Holsteins Grüne von Samstag an in Neumünster über aktuelle Themen und die anstehende Europawahl im Juni beraten. Zum Auftakt ist eine Generaldebatte über die eigene Regierungsbeteiligung im Bund und im Land geplant. Vor Halbzeit der Legislaturperiode im Norden will die Partei eine Zwischenbilanz ziehen. Am Sonntag erwartet die Partei neben dem Präsidenten des Bauernverbandes, Klaus Peter Lucht, und Kirsten Wosnitza von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft auch Parteichefin Ricarda Lang und den Grünen-Europaabgeordneten Rasmus Andresen.

Auf der Tagesordnung steht am Wochenende darüber hinaus eine Vielzahl inhaltlicher Anträge, von der umstrittenen CCS-Technik (Carbon Capture and Storage) zur Speicherung von CO2, über die kommunale Wärmeplanung und den Klima- und Biodiversitätsschutz bis zum Thema Wohnen.

Anträge beschäftigen sich mit einer Mietpreisbremse und der Vergesellschaftung des Immobilienkonzerns Vonovia. Nach dem Willen der Grünen Jugend soll die von der Landesregierung geplante Landesentwicklungsgesellschaft insbesondere Wohnraum ankaufen, sanieren und zu erschwinglichen Mieten anbieten.

© dpa-infocom, dpa:240503-99-905867/2 (dpa)