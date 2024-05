Hamburg. Der FC St. Pauli ist zu Gast beim Nachbarn im Volksparkstadion. Ausgerechnet beim Stadtrivalen HSV kann der Kiezclub den Bundesliga-Aufstieg vollenden. Die Polizei steht vor einer Herausforderung.

Der HSV und der FC St. Pauli bestreiten am Freitag (18.30 Uhr/Sky) das 111. Hamburger Stadtderby. Das ohnehin schon emotionsgeladene Duell der beiden Rivalen erhält durch die Tabellenkonstellation zusätzlich an Brisanz. Sollte Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli gewinnen, würde er ausgerechnet im Volksparkstadion des HSV den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Für die Gastgeber würde eine Niederlage am drittletzten Spieltag das sehr wahrscheinliche Aus im Ringen um den Aufstiegsrelegationsplatz drei bedeuten.

Die Partie wird von der Polizei als Risiko eingestuft. Mit einem Großaufgebot will sie die rivalisierenden Fan-Gruppen trennen. Das Volksparkstadion ist mit 56.100 Zuschauern erneut ausverkauft. 5576 Tickets wurden an die Anhänger des FC St. Pauli vergeben. 900 Plätze bleiben im Stadion frei, um die Fan-Trennung zu gewährleisten.

Für das Spiel gilt ein Verbot für den Verkauf und den Konsum alkoholischer Getränke. Die Gäste-Fans dürfen Utensilien des FC St. Pauli außerhalb des Gästebereichs nicht tragen. Dazu gehören unter anderem Trikots, Schals, Totenkopfpullis und Ähnliches. Wer diese Regel nicht befolgt, erhält keinen Zugang zum Stadion. Vor dem Spiel sind zwei Fanmärsche der HSV-Anhänger und der St. Pauli-Unterstützer geplant.

