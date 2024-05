Hamburg. Platzkonzerte „von überall und mittenmang“: Am Wochenende wird in Hamburg Bläsermusik an vielen ungewöhnlichen Orten erklingen. Zum Auftakt gibt es einen Gottesdienst auf der Moorweide.

Mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel wird am Freitagabend (18.00 Uhr) der 3. Deutsche Evangelische Posaunentag in Hamburg eröffnet. Neben dem Vorsitzenden des Evangelischen Posaunenwerks Gerhard Ulrich wird Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ein Grußwort sprechen. Rund 15.000 Bläserinnen und Bläser werden auf der Moorweide nahe dem Dammtor-Bahnhof erwartet. Anschließend erklingen zahlreiche Eröffnungskonzerte in den Hamburger Kirchen. Am Samstag wird es neben thematischen Veranstaltungen und 125 Platzkonzerten in Einkaufszentren, Krankenhäusern und Seniorenheimen eine abendliche Serenade am Elbufer und am Sonntag einen Abschlussgottesdienst im Stadtpark geben.

Der Deutsche Evangelische Posaunentag findet alle acht Jahre statt. Zuletzt trafen sich die Blechbläserinnen und Blechbläser 2008 in Leipzig und 2016 in Dresden. Schirmherr des christlich-musikalischen Großereignisses ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

