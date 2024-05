Tornesch (dpa/lno)-. Die Polizei überprüft einen total übermüdeten Lastwagenfahrer. Der 54-Jährige soll versucht haben, seinen Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten zu verschleiern.

Die Polizei hat auf dem Parkplatz Forst Rantzau an der A23 im Kreis Pinneberg einen Lastwagenfahrer kontrolliert, der verdächtigt wird, die Daten seines Fahrtenschreibers manipuliert zu haben. Bei der Kontrolle habe sich im Fahrtenschreiber die Karte eines ausländischen Kraftfahrers befunden, während am Steuer ein 54 Jahre alter deutscher Fahrer gesessen habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dessen Kontrollkarte hätten die Beamten am Mittwoch versteckt unter einer Ablage im Fahrerhaus gefunden.

Bei einer Überprüfung stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der Fahrer beide Karten genutzt hatte, um seinen Verstoß gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten zu verschleiern. Demnach hatte der 54-Jährige am Dienstag zwölf Stunden und am Mittwoch neun Stunden am Steuer gesessen, hieß es im Polizeibericht.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fälschens beweiserheblicher Daten eingeleitet. Außerdem wird gegen ihn nach Polizeiangaben wegen weiterer Verstöße unter anderem gegen das Fahrpersonalrecht ermittelt.

