Hamburg (dpa/lno). Hamburger können am 9. Juni bei zwei Wahlen ihre Stimmen abgeben. Nun startet der Versand der Wahlunterlagen - und eine Kampagne, mit der die Bürgerschaft zur Beteiligung aufruft.

Hamburgerinnen und Hamburger erhalten in den kommenden Tagen ihre Wahlbenachrichtigungen für die anstehenden Europa- und Bezirksversammlungswahlen am 9. Juni. Die rund 1,43 Millionen Benachrichtigungen werden ab Freitag von der Post zugestellt, wie die Innenbehörde am Donnerstag mitteilte.

Die Hamburgische Bürgerschaft startete außerdem am Donnerstag ihre Kampagne „Wähl, was dich bewegt“. Sie soll Bürgerinnen und Bürger über den Ablauf der Wahlen informieren und dazu anregen, teilzunehmen. Die Infokampagne ist über eine eigene Website und die sozialen Medien abrufbar, hinzu kommen Plakate in der Stadt.

„Wer wählt, kann Hamburg mitgestalten“, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. „Jede und jeder sollte die Gelegenheit nutzen, alle paar Jahre über unsere Parlamente mitzuentscheiden.“

1269 Wahllokale haben am 9. Juni in der Hansestadt geöffnet. Wer bis zum 18. Mai keine Wahlunterlagen erhalten hat, soll sich nach Angaben der Innenbehörde bei der lokalen Wahldienststelle melden.

