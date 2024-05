Hamburg (dpa/lno). Während der Fahrt muss ein Busfahrer plötzlich abrupt bremsen. Mehrere Passagiere werden leicht verletzt - nun sucht die Polizei nach einem Kind, das mutmaßlich an dem Unfall beteiligt war.

Die Polizei in Hamburg sucht weiter nach einem Kind, das im Stadtteil Finkenwerder vor einen Bus gelaufen sein und so einen Unfall verursacht haben soll. Die Ermittlungen zum Unfallhergang habe die Verkehrsdirektion übernommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 40 Jahre alte Busfahrer hatte am Dienstagnachmittag eine Vollbremsung eingelegt, bei der sieben Passagiere leicht verletzt wurden. Darunter waren zwei Kinder.

Das Kind, das den Unfall ausgelöst haben soll, habe eine weiße Hose und ein gelbes T-Shirt getragen, teilte die Polizei weiter mit. Es sei etwa 1,30 Meter groß und habe möglicherweise auch einen Roller dabeigehabt. Auch weitere Zeugen des Unfalls werden demnach gesucht.

