Hamburg (dpa/lno). Nach einer mutmaßlich rassistisch motivierten Beleidigung in Hamburg-Uhlenhorst hofft die Polizei auf Zeugen. Die Ermittler suchen einen etwa 60 Jahre alten Mann.

Die Polizei sucht einen Mann, der in Hamburg-Uhlenhorst ein Pärchen mutmaßlich rassistisch beleidigt hat. Anschließend soll er eine couragierte 65 Jahre alte Zeugin am Dienstagnachmittag verbal attackiert haben, nachdem sie ihn aufgefordert habe, solche Äußerungen zu unterlassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Pärchen habe seinen Weg fortgesetzt, ohne auf die Provokation des etwa 60-Jährigen einzugehen. Die Ermittler hoffen nun auf weitere Zeugen.

