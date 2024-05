Hamburg (dpa/lno). Torsten Mattuschka geht davon aus, dass der Hamburger SV Zweitligist bleibt. Den FC St. Pauli hatte er als Aufstiegsanwärter „schon vor der Saison auf dem Zettel“. Sein Tipp für Freitag ist ein 2:2.

Sky-Experte Torsten Mattuschka geht nicht davon aus, dass das Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli einen Sieger haben wird. „Ich habe schon vor Wochen ein 2:2 getippt“, sagte der 43-Jährige am Donnerstag bei einer Medienrunde in der Hansestadt. Am Ende der Serie glaubt er an den Aufstieg des Kiezclubs und ein siebtes Zweitligajahr für den HSV:

„Eine Stadt, zwei Vereine. Da ist Brisanz drin“, sagte Mattuschka, der als Spieler von Union Berlin einige Derbys gegen die Hertha gespielt hat, vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) im Volksparkstadion. Dass der FC St. Pauli so gut performt, ist für ihn kein Wunder: „Ich hatte St. Pauli schon vor der Saison auf dem Zettel.“ Die Rückrunde der vorangegangenen Serie unter Trainer Fabian Hürzeler sei bereits „richtig stabil gewesen“.

Wenn der HSV noch auf die Relegation hoffen wolle, müsse er die drei verbleibenden Spiele gewinnen. Da die „Rothosen“ es aber in der zweiten Saisonhälfte bislang nicht geschafft haben, zwei Begegnungen hintereinander zu gewinnen, könnte dies schwierig werden. Vom neuen HSV-Trainer Steffen Baumgart hält der TV-Experte viel: „Er passt zum HSV.“ Auch beim Nichtaufstieg, solle der Verein „„Baumi“ die neue Saison geben“.

Bei der Frage nach den jeweils wichtigsten Spielern für das Derby legte sich Mattuschka fest: „Marcel Hartel und Robert Glatzel.“ St. Paulis Hartel laufe gerade gegen den Stadtrivalen regelmäßig zu Topform auf, und „Glatzel ist der effektivste Stürmer der Liga“.

