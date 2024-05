Witzhave (dpa/lno). Eine 65 Jahre alte Rollerfahrer wird bei einem Unfall schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei stößt sie mit einem abbiegenden Auto zusammen. Der genaue Unfallhergang ist aber noch unklar.

Eine 65 Jahre alte Rollerfahrerin ist bei einem Unfall in Witzhave im Kreis Stormarn schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Frau mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Bei dem Unfall am Mittwoch sei die aus Reinbek stammende Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde nach Polizeiangaben auf rund 6000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

