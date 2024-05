Basedow (dpa/lno). Schreckliches Ende einer Radtour - ein 76 Jahre alter Mann aus Geesthacht verliert beim Absteigen von seinem Fahrrad das Gleichgewicht und stürzt eine Böschung hinunter.

Ein 76 Jahre alter Mann aus Geesthacht ist bei einem Unfall auf dem Radweg am Elbe-Lübeck-Kanal lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei am Mai-Feiertag im Bereich der Ortschaft Basedow im Kreis Herzogtum Lauenburg beim Absteigen gestürzt. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Rentner.

