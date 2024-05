Hamburg (dpa/lno). Die Hamburger Köhlbrandbrücke ist in die Jahre gekommen und muss daher regelmäßig gewartet und repariert werden. An diesem Wochenende ist es wieder so weit.

Die Hamburger Köhlbrandbrücke kann wegen planmäßiger Reparatur- und Wartungsarbeiten an diesem Wochenende nicht befahren werden. Von Freitag (22.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr) werde die Brücke vollständig gesperrt, teilte die Hamburg Port Authority (HPA) am Dienstag mit. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Verkehrsteilnehmende mit Fahrtrichtung Westen sollten der Beschilderung U30 folgen. Diese Umleitung führt über Roßdamm, Neuhöfer Damm, Rethedamm , Moorburger Hauptdeich, Cuxhavener Straße bis zur Finkenwerder Straße. Verkehrsteilnehmende mit Fahrtrichtung Osten sollten der Beschilderung U40 folgen. Verkehrsteilnehmende mit dem Ziel Container Terminal Tollerort (CTT) und Hafengebiet „Ross“ nutzen die Umleitung über die Nippoldstraße.

© dpa-infocom, dpa:240501-99-874983/4 (dpa)