Barsbüttel (dpa/lno). Eine Frau überschlägt sich mit ihrem Pkw auf der A1. Rettungskräfte fliegen sie per Helikopter ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Hamburg-Ost und Barsbüttel ist eine 25-Jährige am Dienstagabend verletzt worden. Ein Lkw hatte das Auto der Frau vermutlich beim Spurwechsel übersehen, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dabei habe sich der Pkw überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben.

Die Frau sei mit ihren Verletzungen vorsorglich per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei sperrte die A1 in Richtung Norden am Dienstagabend kurzzeitig zur Unfallaufnahme voll, gab sie aber ab 19.30 Uhr schrittweise wieder frei. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

