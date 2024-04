Hamburg (dpa/lno). Hamburg erwartet ein Demo-reicher 1. Mai. Der DGB rechnet mit mehreren tausenden Teilnehmern bei seinen Kundgebungen, die größte findet am Fischmarkt statt. Der Polizei machen andere Demos mehr Sorge.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Hamburg begeht den Tag der Arbeit am Mittwoch auf drei Veranstaltungen unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Zu der größten Kundgebung werden 3000 Menschen erwartet. Der Demozug startet um 10.15 Uhr an der Max-Brauer-Allee und endet am Fischmarkt. Hier wird auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, eine Rede halten. In Harburg werden zu einem Aufzug des DGB 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, in Bergedorf 500 Menschen.

Neben den DGB-Kundgebungen gibt es wieder traditionell mehrere Demonstrationen der linken und linksextremistischen Szene. Die Hamburger Polizei erwartet dafür Unterstützung aus anderen Bundesländern.

