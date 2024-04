Hamburg (dpa/lno). Rund um den 1. Mai gehen in Hamburg auch linke und linksextreme Gruppen auf die Straße. Den Auftakt macht in Hamburg eine links-feministische Demo.

Mit einer queer-feministischen Demonstration gegen Kapital und Patriarchat haben am Dienstagabend in Hamburg die Aufzüge linker und linksextremer Gruppen rund um den 1. Mai begonnen. Unter dem Motto „Take back the Night“ zogen mehrere Hundert vorwiegend weibliche Demonstrantinnen vom linksautonomen Zentrum Rote Flora im Schanzenviertel in Richtung St. Pauli. Der Zug wurde von zahlreichen Polizeikräften begleitet. Zum Start der Demo wurde vom Dach der Roten Flora Feuerwerk gezündet. Größere Zwischenfälle gab es zunächst nicht.

Für Mittwoch, den Tag der Arbeit, sind in Hamburg drei Demonstrationen aus dem linksextremen Spektrum mit insgesamt mehreren Tausend Teilnehmern angemeldet. Während es in früheren Jahren in der Hansestadt rund um den 1. Mai immer wieder zu Ausschreitungen gekommen war, verliefen die Kundgebungen nach 2017 allesamt weitgehend friedlich - damals gab es schwere Krawalle beim G20-Gipfel.

