Hamburg (dpa/lno). Ein Chirurg macht im Oktober 2023 in einem Waschraum eines Hamburger Klinikums einen verblüffenden Fund. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach Zeugen des Vorfalls.

Bereits im vergangenen Oktober ist ein Baby im Heidberg-Klinikum in Hamburg-Langenhorn ausgesetzt worden. Ein Unfallchirurg entdeckte das Mädchen in der Nacht zum 4. Oktober in einem Waschraum des Klinikums, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mit einem Foto des Schlafsacks des Kindes sucht die Polizei nun nach der Person, die das Neugeborene im Krankenhaus zurückgelassen hat. Den Angaben zufolge war das Mädchen gesund und keine 24 Stunden alt. Es gebe außerdem Hinweise, dass das Kind nicht in einem Krankenhaus zur Welt gekommen sei. Der Kinder- und Jugendnotdienst übernahm das Baby nach einem vorsorglichen stationären Krankenhausaufenthalt.

