Schleswig (dpa/lno). Raumgreifend, bunt und opulent. Sanft und gleichzeitig stark - Schloss Gottorf zeigt die bundesweit bisher größte Schau mit Werken der portugiesischen Starkünstlerin Joana Vasconcelos.

Die Landesmuseen Schloss Gottorf verwandeln sich ab dem 1. Mai in „Le Château des Valkyries“ mit Werken der portugiesischen Künstlerin Joana Vasconcelos. Insgesamt werden raumgreifende Installationen - darunter auch die Walküren „Marina Rinaldi“, „Martha“ und „Thyra“ - auf der Museumsinsel zu sehen sein. Die Walküren sind riesige schwebende Wesen aus Stoffen, Spitzen, Stickereien, Wolle, Pailletten, Perlen, Federn und LEDs. „Thyra“, die unter der Decke der Schlosskapelle schwebt, ist eigens für Gottorf geschaffen worden und nach der dänischen Königin Thyra benannt, die im frühen Mittelalter lebte. Einer Frau, die sehr beeindruckend gewesen sei, sehr feminin, aber gleichzeitig sehr stark, sagte Vasconcelos am Dienstag in Schleswig. Auch die anderen Walküren und andere Werke verbinden barocke Opulenz und Sinnlichkeit mit selbstbewussten Statements von Weiblichkeit, Emanzipation und Feminismus.

In ihren oft überdimensionalen, farbenfrohen Werken setzt Vasconcelos oft traditionelle Handwerkstechniken wie Häkeln, Nähen und Spitzenklöppelei ein und mischt sie mit Gegenständen des täglichen Lebens, wie Kochtöpfen, die zu einem überdimensionalen Damenpumps zusammengefügt wurden. Sie hinterfragt stereotype Vorstellungen von vermeintlicher Frauenkunst und unternimmt Exkurse in die portugiesische Architektur-, Stil- und Kolonialgeschichte, wie die Stiftung Landesmuseen Schloss Gottorf mitteilte. Sie wolle einen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart und hoffe, dass er eine Brücke in die Zukunft schlage, sagt Vasconcelos.

Vasconcelos wurde durch Ausstellungen im Guggenheim-Museum in Bilbao, in den Schlossräumen von Versailles, in den Uffizien in Florenz und ihre spektakulären Beiträge zu den Biennalen 2005 und 2013 in Venedig weltweit bekannt. Die Schau in Schleswig-Holstein ist die bisher umfangreichste in Deutschland. Neben der Schau in Schloss Gottorf können auch Besucher des Eisenkunstguss-Museums Büdelsdorf ein Vasconcelos-Werk erleben: Hier wird das Werk „Ostfriesland“, eine schmiedeeiserne 2,30 Meter hohe und mehr als drei Meter breite Teekanne, ausgestellt.

© dpa-infocom, dpa:240430-99-865635/2 (dpa)