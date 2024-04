Eddelak (dpa/lno). Bei einem Reitunfall hat sich eine 25 Jahre alte Frau in Eddelak schwer verletzt. Ihr Pferd scheute, stürzte in einen Graben und fiel auf die Reiterin.

Eine 25 Jahre alte Reiterin hat sich bei einem Reitunfall in Eddelak (Kreis Dithmarschen) schwere Verletzungen zugezogen. Aus zunächst ungeklärter Ursache scheute das Pferd der Frau, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mitteilte. Bei dem Unfall am Montagabend stieg das Pferd hoch, fiel dann zur Seite und rutschte anschließend in einen Graben. Dabei begrub das Pferd die Frau unter sich. Die Reiterin erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Ein alarmierter Rettungshubschrauber brachte sie zur medizinischen Versorgung nach Hamburg. Das Pferd wurde aus dem Graben befreit und versorgt.

