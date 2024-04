Hamburg/Berlin (dpa/lno). Die Schülerzahl in Deutschland und Hamburg und damit auch die der Schulabgänger steigt. Das wird einer Prognose zufolge mittelfristig auch Auswirkungen auf die Anzahl der Studienanfänger haben.

Die Universitäten und Hochschulen in Hamburg können nach einer Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) in den kommenden Jahren wieder mit mehr Studienanfängern rechnen. Bis 2035 ist demnach ein Anstieg von 10.900 Erstsemestern im vergangenen Jahr auf dann 12.300 zu erwarten. Bundesweit soll die Zahl von 478.000 auf 526.000 steigen, wie die KMK am Dienstag mitteilte. „Dies sind etwa 7500 mehr als im bisherigen Spitzenjahr 2011“, hieß es.

Bundesweit sollen die Zahlen nach der KMK-Berechnung jedoch bis 2026 zunächst sinken. Das hängt den Angaben zufolge hauptsächlich damit zusammen, dass in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wieder auf eine 13-jährige Schulzeit bis zum Abitur umgestellt wird und damit zunächst weniger Studienberechtigte von den Schulen abgehen. Dies beeinflusse die Zahl der Studienanfänger maßgeblich, heißt es. Auch in Hamburg soll die Zahl der Erstsemester bis 2026 leicht auf erwartete 10.700 Studienanfänger fallen. Danach rechnet die KMK mit einem kontinuierlichen Anstieg bis 2035.

Der Anteil der Studienberechtigten mit Hochschulzugangsberechtigung an der gleichaltrigen Bevölkerung wird sich den Prognosen der KMK zufolge deutschlandweit von 49,8 Prozent im Jahr 2021 auf 52 Prozent im Jahr 2035 erhöhen. Grundlage für die Berechnungen sind die Vorausberechnungen zur Zahl der Schüler und Absolventen mit Hochschulreife und Fachhochschulreife der KMK von September 2023. Damals hatte die KMK einen Anstieg der Schülerzahl von heute elf auf zwölf Millionen im Jahr 2035 prognostiziert. Als Gründe wurden Zuwanderung und die Entwicklung der Geburtenzahlen genannt.

Überlaufen dürfte es an den Hochschulen in Hamburg trotz der vorhergesagten Zunahme der Studienanfänger nicht werden. Im Jahr 2017 waren laut KMK in der Hansestadt noch 11.701 Erstsemester gezählt worden. Danach sank die Zahl, 2021 wurde mit 10.160 Studienanfängern ein Tiefstand erreicht.

