Kiel (dpa/lno). Der Schleswig-Holsteinische Bürger- und Demokratiepreis steht in diesem Jahr unter dem Motto „Tierisch. Menschlich. Partnerschaft von Mensch und Tier im Ehrenamt“. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) betonte am Dienstag, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist: „Ehrenamtliches Engagement ist vielfältig und umfasst die verschiedensten Bereiche unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens.“ Daher sollen Menschen mit dem diesjährigen Bürgerpreis ausgezeichnet werden, die sich um das Tierwohl verdient machen oder die sich mit ihren Tieren in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen.

Zwischen dem 1. Mai und dem 30. Juni können sich Projekte, Vereine und Initiativen oder Menschen, die sich in ihrem Lebensumfeld ehrenamtlich engagieren, in der Kategorie Alltagshelden für den Bürgerpreis bewerben. An junge Bewerber zwischen 14 und 27 Jahren richtet sich die Kategorie U27. Es ist möglich, Preisträger vorzuschlagen. Es werden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 32.500 Euro vergeben.

Der Wettbewerb wird seit 2004 von den Sparkassen in Schleswig-Holstein gemeinsam mit dem Landtag ausgeschrieben. Für den Demokratiepreis sucht und wählt eine Jury eine Person, einen Verband oder eine Institution aus, die sich in außergewöhnlicher Weise um die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder das demokratische Gemeinwohl verdient gemacht hat. Die Preisverleihung ist für den November geplant.

