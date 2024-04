Bremen. Erfolglos haben Seenotretter in der Nordsee nach einem vermissten Segler gesucht. Nun wurde die Suche nördlich von Amrum eingestellt.

Seenotretter haben ihre Suche nach einem in der Nordsee vermissten Segler am Dienstagmorgen eingestellt. „Nach jedem menschlichen Ermessen kann der Segler nicht mehr lebend gefunden werden“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Grund dafür sei die lange Zeit in der rund zehn Grad kalten Nordsee.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr hatte die Besatzung eines Such- und Rettungshubschraubers der Marine nördlich der Insel Amrum ein Segelboot mit gesetzten Segeln gesichtet. Es war im Watt auf Grund gelaufen. Der Skipper war nicht an Bord.

An der danach gestarteten Suchaktion waren mehrere Seenotrettungskreuzer, Hubschrauber, Fahrzeuge sowie Aufklärungsflugzeuge beteiligt. Auch Fischkutter und Handelsschiffe wurden nach Angaben der DGzRS einbezogen.

Der Segler war mit seinem etwa 8,50 Meter langen Segelboot als überfällig gemeldet worden. Er war von Helgoland aufgebrochen und wollte nach Hörnum auf Sylt. Als er dort einige Stunden nach der verabredeten Zeit nicht eingetroffen war, meldete seine Frau sich bei der Rettungsleitstelle See.

