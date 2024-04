Hamburg (dpa/lno) –. In der Nacht zu Dienstag wird in Hamburg aus einem fahrenden Auto geschossen, die Scheiben eines Cafés werden getroffen. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Schüsse auf ein Café in Hamburg-Eimsbüttel abgefeuert. Ersten Erkenntnissen zufolge seien die Schüsse aus einem fahrenden Auto abgegeben worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Scheibe des Cafés sei von den Schüssen durchlöchert worden, allerdings habe sich zu dem Zeitpunkt niemand mehr dort aufgehalten.

Zum Motiv oder einer möglichen Schadenshöhe konnte die Polizei am Morgen zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

