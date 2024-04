Kiel (dpa/lno). Die schleswig-holsteinische Landesregierung will am Dienstag (10.00 Uhr) im Landeskommando in Kiel zusammenkommen. Thema der auswärtigen Kabinettssitzung soll nach Angaben der Staatskanzlei der Stand des „Operationsplans Deutschland“ sein. Mit dem Plan soll die Verknüpfung der zivilen mit der militärischen Verteidigung stärker abgestimmt werden. Neben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird auch Oberst Axel Schneider, Kommandeur des Landeskommandos, an der Sitzung teilnehmen.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-854346/3 (dpa)