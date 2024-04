Kiel. Für die Geiselnahme einer Frau aus Rendsburg muss sich von Dienstag (13.30 Uhr) an ein 27-Jähriger vor dem Landgericht Kiel verantworten. Der Mann soll die 29-Jährige im September 2023 verschleppt und auf dem Gelände des ehemaligen Marinefliegergeschwaders 5 in Kiel-Holtenau festgehalten haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm elf Straftaten gegen zwei Frauen zwischen Januar 2022 und September 2023 vor. Die Vorwürfe umfassen mehrere Vergewaltigungen, gefährliche Körperverletzungen und Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz. Auch während der Geiselnahme in Kiel soll es zu Vergewaltigungen und Körperverletzungen gekommen sein.

Die 29-Jährige war am 12. September nach stundenlanger Suche von der Polizei aus einem Hangargebäude befreit worden. Sie hatte früheren Polizeiangaben zufolge mit dem Handy den Notruf gewählt. Dadurch war es den Einsatzkräften möglich, sie zu orten, nicht auf den Punkt genau, aber in einem Bereich. Der Angeklagte ist seit dem 13. September 2023 in Untersuchungshaft. Für den Prozess vor dem Landgericht Kiel sind nach Gerichtsangaben neun Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil könnte demnach Anfang Juli fallen.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-854342/2 (dpa)