Hamburg/Flensburg (dpa/lno). Zwei Lehrer aus Hamburg und Schleswig-Holstein sind mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ bekamen Mathematik- und Gemeinschaftskundelehrer Florian Hansen von der Hannah-Arendt-Schule in Flensburg und Wirtschafts- und Rechtslehrer Jean-Marie Schwarzkopf vom Gymnasium Eppendorf in Hamburg als zwei von zehn Preisträgerinnen und Preisträgern die Auszeichnung.

Die beiden Preisträger seien von ihren Schülerinnen und Schülern der letzten beiden Abschlussjahrgänge für die Auszeichnung nominiert worden. Insgesamt gingen 18 Auszeichnungen an Lehrkräfte und Teams sowie Schulleitungen aus zwölf Bundesländern, wie der Deutsche Philologenverband am Montag mitteilte.

„Wenn Erwachsene sich später an ihre Schulzeit erinnern, ist das oft mit der einen ganz besonderen Lehrerkraft verbunden“, sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien. Sie habe sie auf einem wichtigen Weg ihrer Entwicklung begleitet und sie gestärkt und inspiriert.

