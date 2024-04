Fehmarn. Ein 41 Jahre alter Arbeiter stirbt auf der Baustelle des Tunnels zwischen Deutschland und Dänemark. Eine Baggerschaufel trifft ihn am Kopf. Für den 41-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle für den Fehmarnbelttunnel ist am Montag ein Arbeiter ums Leben gekommen. Der 41 Jahre alte Mann sei bei Schachtarbeiten für eine Drainage von einer Baggerschaufel am Kopf getroffen worden, teilte die Polizei mit. Dabei sei er so schwer verletzt worden, dass er trotz sofortiger Hilfe gestorben sei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord wurde von dem Unfall informiert. Ein Seelsorger werde sich um die Betreuung der Bauarbeiter kümmern, teilte die Polizei mit.

