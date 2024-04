Hamburg (dpa/lno). Am Sonntag fallen in Hamburg-Jenfeld vor einem Kulturverein Schüsse. Zwei Menschen werden verletzt. Die Polizei nimmt in Tatortnähe zwei Männer fest. Doch ein Tatverdacht bestätigt sich nicht.

Die Polizei ist weiter auf der Suche dem Täter oder den Tätern, die am Sonntag in Hamburg-Jenfeld mindestens zwei Schüsse abgegeben und zwei Menschen lebensbedrohlich und schwer verletzt haben. Trotz des Einsatzes von mehr als zwei Dutzend Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber habe bislang kein Täter festgenommen werden können, teilte die Polizei am Montag in Hamburg mit. Ersten Erkenntnissen zufolge waren am Sonntagnachmittag vor einem Kulturverein mehrere Menschen in einen Streit geraten. In dem Zusammenhang sollen die Schüsse gefallen sein. Eine 27-Jährige wurde durch einen Schuss am Fuß schwer verletzt, ein 37 Jahre alter Mann wurde lebensbedrohlich am Bauch verletzt - allerdings nicht aufgrund der Schüsse, sondern mutmaßlich durch ein Messer. Er liegt nun nach einer Notoperation auf der Intensivstation.

Nach der blutigen Auseinandersetzung waren den Angaben zufolge mehrere Menschen geflüchtet. Dabei seien weitere Schüsse abgegeben und zwei parkende Autos beschädigt worden. Wenig später habe die Polizei zwei Männer vorläufig festnehmen können, einen 24- und einen 25-Jährigen. Gegen beide bestätigte sich der Tatverdacht jedoch nicht. Der 25-Jährige wurde wenig später wieder entlassen, der 24-Jährige kam in ein Untersuchungsgefängnis, weil in anderer Sache bereits ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Die Ermittler der Mordkommission hoffen nun auf Hinweise von Menschen, die den oder die Täter kennen oder gesehen haben.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-852213/2 (dpa)