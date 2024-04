Hamburg. Hamburg-St. Pauli ist für sein Nachtleben deutschlandweit bekannt, aber der Stadtteil ist auch ein beliebtes Wohnquartier. Da bleiben Konflikte nicht immer aus.

Für ein besseres Miteinander auf St. Pauli hat Hamburg jetzt einen neuen Nachtbeauftragten: Sascha Bartz soll vom 1. Mai an zwischen Anwohnern, Clubbesitzern, Gastronomen, Künstlern sowie der Politik und Verwaltung bei Problemen vermitteln. Bartz ist bereits seit 20 Jahren Quartiersmanager rund um den Michel und hat daher langjährige berufliche Erfahrung in der Moderation von Konflikten. „Der Fokus meiner Arbeit wird darauf liegen, St. Pauli als lebendigen Stadtteil und lebenswertes Quartier zu erhalten und dabei stets die Bedürfnisse der Gemeinschaft im Blick zu behalten“, sagte Bartz am Montag. Wichtig sei es, dass alle Beteiligten miteinander reden statt übereinander.

„Mit Sascha Bartz haben wir einen Nachtbeauftragten gefunden, der den Stadtteil bereits gut kennt und ich bin davon überzeugt, dass es ihm gut gelingen wird, die vielen verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen und gemeinsame Lösungen zu finden“, sagte Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte. Problemfelder seien vor allem zu viel Lärm, die Außengastronomie und das Thema Müll. Während der Coronazeit habe das sogenannte Cornern - das Trinken draußen auf der Straße - unter jungen Leute stark zugenommen, was zu mehr Beschwerden bei den Anwohnern geführt hätte. „Ich bin nicht der Stadtteil-Sheriff, aber ich versuche mit den Leuten zu sprechen und Verständnis für das Gegenüber zu schaffen„, sagte Bartz.

Unterstützt wird der neue Nachtbeauftragte von einer Lenkungsgruppe, an der auch die Polizei, das Bezirksamt und die Stadtreinigung beteiligt sind. Zunächst ist das Projekt auf sechs Monate angelegt. Sollte es erfolgreich sein, soll der Nachtbeauftragter dauerhaft im Amt bleiben.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-849912/2 (dpa)