Kiel (dpa/lno). Zwei Frauen werden bei einer familiären Auseinandersetzung im Kieler Stadtteil Mettenhof verletzt. Ein Tatverdächtiger sitzt bereits in Untersuchungshaft. Gibt es Videos von Teilen des Geschehens?

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Familienmitgliedern in Kiel sind am Samstag zwei Frauen verletzt worden. Gegen einen 57 Jahre alten Tatverdächtigen erließ das Kieler Amtsgericht am Sonntagabend Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag berichteten. Der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht. Zwei zwischenzeitig ebenfalls festgenommene weitere Tatverdächtige befinden sich dagegen wieder auf freiem Fuß.

Nach Erkenntnissen der Ermittler war es am Samstag gegen 15.45 Uhr im Stadtteil Mettenhof zu einem Streit in der aus Syrien stammenden Familie gekommen. Dabei wurden zwei 20 und 44 Jahre alte Frauen verletzt, die 44-Jährige lebensgefährlich. Beide mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden. Nach der Tat flüchteten zwei Tatverdächtige zunächst mit einem Auto, Einsatzkräfte nahmen sie aber kurze Zeit später fest. Die Ermittlungen befänden sich noch im Anfangsstadium, berichtete die Polizei. Weitere Auskünfte seien bisher nicht möglich.

Weil die Tat in Teilen auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen und eventuell auch Videos gemacht haben.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-849495/3 (dpa)