Leck (dpa/lno). Eine 16-Jähriger wird in Leck Opfer eines Sexualverbrechens. Der Täter flieht danach in seinem Auto. Nun läuft eine Öffentlichkeitsfahndung nach ihm.

Nach der Vergewaltigung einer Jugendlichen in Leck (Kreis Nordfriesland) hat die Polizei mit einem Phantombild des Tatverdächtigen eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Der 20 bis 25 Jahre alte Mann soll eine 16-Jährige am Abend des 23. April zwischen 16.00 und 18.30 Uhr in sein schwarzes Auto mit eckigem Kofferraum gezerrt haben, wie die Polizei am Montag berichtete. Danach soll er mit seinem Opfer in einen Feldweg gefahren sein, wo sich die Sexualtat ereignete.

Als ein Auto in der Nähe vorbeifuhr, sei der Mann in Panik geraten und sei mit dem Wagen in unbekannte Richtung geflohen, berichtete die Polizei weiter. Anschließend sei das Opfer weggelaufen, bis es wenig später eine Autofahrerin mitnahm. Die Kriminalpolizei Niebüll sucht Zeugen oder Hinweisgeber, die Informationen zu diesem Verbrechen haben oder die Person auf dem Phantombild wiedererkennen. Diese können sich unter der Rufnummer 04661-40110 bei der Polizei melden.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-849244/2 (dpa)