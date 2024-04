Bollingstedt (dpa/lno). Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist im Kreis Schleswig-Flensburg ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann am Sonntagabend in der Nähe von Bollingstedt alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Es habe auf der Kreisstraße 115 keine Bremsspuren und auch keine Zeugen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Nachdem der Mann mit seinem Motorrad im Graben liegend gefunden wurde, wurde er noch wiederbelebt. Er sei jedoch später aufgrund seiner Verletzungen gestorben.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-846825/2 (dpa)