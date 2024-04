Hamburg/Tornesch. Hamburgs Norderelbbrücke ist repariert. Auf der A1 haben Autofahrer in Richtung Lübeck und Berlin wieder freie Fahrt. Nordwestlich von Hamburg dauert eine Sperrung auf der A23 an.

An der Hamburger Norderelbbrücke sind die Bauarbeiten am Sonntag vorzeitig abgeschlossen worden. Seit 12.00 Uhr stünden den Autofahrern auf der Autobahn 1 in Richtung Lübeck/Berlin wieder alle drei Fahrspuren zur Verfügung, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. An drei Wochenenden in Folge waren die Übergangskonstruktionen der Brücke saniert worden. Die Richtungsfahrbahn hatte darum auf eine Spur verengt werden müssen. Es kam zu vergleichsweise geringen Behinderungen.

Unterdessen dauerte eine Vollsperrung der Autobahn A23 nordwestlich von Hamburg in Richtung Heide an. Zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Elmshorn (Kreis Pinneberg) wurde seit Freitagabend die Fahrbahndecke erneuert, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Die Sperrung soll bis Montagmorgen (5.00 Uhr) wieder aufgehoben werden.

Im Hamburger Stadtgebiet mussten Autofahrer am Sonntag wegen eines Marathonlaufs viele Umwege und Wartezeiten in Kauf nehmen. Für die Veranstaltung wurden zahlreiche Straßen in der Innenstadt, in Altona und rund um die Außenalster gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240428-99-839467/3 (dpa)