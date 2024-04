Sand (dpa/lno). Zum ersten Mal trägt Almuth Schult das Trikot des Hamburger SV. Im Auswärtsspiel der 2. Bundesliga gibt es aber ein 0:1 beim SC Sand. Viel zu tun hat die 33 Jahre alte Schlussfrau aber nicht.

Das Debüt von Almuth Schult im Tor des Frauen-Zweitligisten Hamburger SV ist misslungen. Für die frühere Nationaltorhüterin und ihre Mitspielerinnen gab es am Sonntag eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim SC Sand. Für die Hamburgerinnen war es ein Rückschlag im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg.

Die Mannschaft von HSV-Trainer Marwin Bolz war die klar bessere Mannschaft, geriet aber schon in der neunten Spielminute durch einen Treffer von Amelie Bohnen ins Hintertreffen. Am Gegentreffer war die 33-jährige Schult schuldlos. In der Folge erarbeiteten sich die Hamburgerinnen zahlreiche Gelegenheiten, kam aber nicht zum Torerfolg. Der vermeintliche Ausgleichstreffer durch einen Freistoß von Larissa Mühlhaus (46.) zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Schult bekam kaum noch Gelegenheiten, sich auszuzeichnen.

Die 66-fache Nationalspielerin Schult war im August 2023 zum dritten Mal Mutter geworden. DFB und FIFA erlauben Spielerinnen, nach ihrem Mutterschutz auch außerhalb der festgeschriebenen Transferperioden bei einem neuen Verein ein Spielrecht zu beantragen. Ihr erstes Heimspiel für den HSV will die Torhüterin nun am nächsten Sonntag bestreiten. Dann empfangen die HSV-Frauen Turbine Potsdam.

