Ein leer stehendes Abrisshaus in Hamburg-Stellingen ist in der Nacht zum Sonntag in Brand geraten. Die Polizei nahm einen betrunkenen Mann fest, der sich auf dem Grundstück aufhielt. Der 36-Jährige stehe im Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher. Passanten hatten Flammen in dem Gebäude bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl in Vollbrand. Nach knapp drei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Kieler Straße im Bereich Volksparkstraße/Sportplatzring war während der Löscharbeiten komplett gesperrt

