Hamburg (dpa/lno). S-Bahnen können den Hamburger Hauptbahnhof wieder anfahren. Die von den Aufräumarbeiten betroffenen Gleise seien wieder freigegeben, teilte die Bahn am frühen Sonntagmorgen mit. Die S-Bahn-Linien 1, 2 und 3 hielten demnach wieder am Hauptbahnhof. Es gebe keine Einschränkungen mehr im regulären Verkehr.

Die Gleise der S-Bahn waren am Freitag nach einem Unfall mit einem Bauzug der Deutschen Bahn gesperrt worden. Der Bauzug war unter einer Brücke in Schräglage geraten, weil er mit seinen Aufbauten an die Brückendecke stieß. Sieben Arbeiter wurden teils schwer verletzt, rund 1600 Fahrgäste mussten aus verschiedenen Zügen evakuiert werden.

© dpa-infocom, dpa:240428-99-837144/2 (dpa)