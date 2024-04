Flensburg (dpa/lno). Das Wohnmobil in Schleswig-Holstein hat seine Fans. So gibt bundesweit es im nördlichsten Bundesland die meisten Wohnmobile per Einwohner.

Schleswig-Holstein ist mit 56.794 Wohnmobilen zu Jahresbeginn ein Hotspot in Deutschland. Das sind 19,2 Fahrzeuge pro 1000 Einwohnern, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Damit sticht das nördlichste Bundesland deutlich gegenüber dem Bundesschnitt von 10,8 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner hervor.

Dies zeigt sich auch an der Anzahl der Wohnmobile, denn diese Zahl ist binnen eines Jahres um rund 3700 beziehungsweise etwa sechs Prozent gestiegen. Blickt man bis 2017 zurück, hat sich die Zahl der Wohnmobile im nördlichsten Bundesland fast verdoppelt: Damals waren es 29 269 Fahrzeuge.

Schleswig-Holstein führt zudem laut der Daten das bundesweite Ranking der höchsten Wohnmobildichte mit fünf Zulassungsbezirken unter den ersten Zehn an. Allen voran die Zulassungsbezirke Schleswig-Flensburg mit 26,5 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner und Nordfriesland mit 25,5 direkt an der dänischen Grenze. Neben einigen bayerischen Zulassungsbezirken folgen der Bezirk Plön mit 24,9 Wohnmobilen pro 1000 Einwohnern und Rendsburg-Eckernförde mit 23,4 sowie Ostholstein mit 20,9.

Die Stadt Neumünster ist dabei der Zulassungsbezirk mit der niedrigsten Wohnmobildichte in Schleswig-Holstein. Dort kommen auf 1000 Einwohner gerade einmal 12,3 Wohnmobile. Damit liegt Neumünster deutlich unter dem Durchschnitt des Bundeslandes, aber immer noch über dem Bundesschnitt.

Beim Caravaning Industrie Verband beobachtet man schon seit 10 bis 15 Jahren einen Aufwärtstrend. Dahinter liege einerseits ein Imagewandel weg vom Spießigen. Andererseits hätten Entwicklungen wie der Wunsch nach individuellerem reisen und engerem Kontakt mit der Natur der Branche ebenfalls einen Schub verliehen, der dann in der Pandemie noch einmal verstärkt worden sei. Aktuell sieht sich die Branche zwar vor Herausforderungen, das Interesse der Kunden sei aber ungebrochen.

© dpa-infocom, dpa:240428-99-837143/2 (dpa)