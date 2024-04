Hamburg. Ein verunfallter Bauzug hat in Hamburg für sieben Verletzte und eine mehrstündige Sperrung des Hauptbahnhofs gesorgt. Der Fernverkehr läuft nun wieder - doch bei den S-Bahnen könnte es noch dauern.

Nach einem Unfall mit einem Bauzug unter einer Brücke in Hamburg können am Samstagmorgen noch immer keine S-Bahnen den Hauptbahnhof anfahren. Der Regional- und Fernverkehr sei hingegen regulär angelaufen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Noch sei unklar, wie lange der Bahnhof für den S-Bahnverkehr unzugänglich bleibe. „Das hängt davon ab, wie schnell die Aufräumarbeiten vorangehen“, sagte der Sprecher. Am Bauwerk der betroffenen Brücke sei nach der Einschätzung eines Brückenstatikers kein Schaden entstanden.

Der Bauzug der Deutschen Bahn war am Freitag unter der Ernst-Merck-Brücke in Schräglage geraten, weil er mit seinen Aufbauten an die Brückendecke stieß. Sieben Arbeiter wurden teils schwer verletzt, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Anschließend wurde der Hauptbahnhof für mehr als zwei Stunden für Ankünfte sowie Abfahrten gesperrt. Es kam zu zahlreichen Verspätungen. Zudem evakuierten Einsatzkräfte rund 1600 Fahrgäste aus verschiedenen Zügen, die aufgrund des abgestellten Fahrstroms auf freier Strecke anhalten mussten.

© dpa-infocom, dpa:240427-99-828621/3 (dpa)