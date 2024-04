Bielefeld (dpa/lno). Die Chancen auf den Verbleib in der 3. Liga waren ohnehin nur noch gering. Nach dem torlosen Remis in Bielefeld müssen die Schleswig-Holsteiner nun den Gang in die Regionalliga antreten.

Der VfB Lübeck steigt aus der 3. Fußball-Liga ab. Ein 0:0 bei Arminia Bielefeld besiegelte am Freitag das Schicksal des Aufsteigers aus der Hansestadt. Drei Spieltage vor dem Saisonende haben die Schleswig-Holsteiner unaufholbare zehn Punkte Rückstand auf die Rettung.

„Wir haben uns auf die Situation in den letzten Wochen einstellen können. Irgendwann kommt der Realismus durch. Das ist für uns heute keine Überraschung“, sagte VfB-Trainer Jens Martens nach dem torlosen Remis bei MagentaSport. Der 68-Jährige ist nach Lukas Pfeiffer und Florian Schnorrenberg der dritte Chefcoach der Lübecker, die zwischendurch auch von Bastian Reinhardt betreut wurden.

Auch in Bielefeld präsentierte sich der VfB insgesamt zu harmlos. In der 59. Minute verlor Lübeck zudem auch noch Kapitän Mirko Boland, der nach einem überharten Einsteigen gegen Thaddäus Momuluh vom Feld flog.

© dpa-infocom, dpa:240426-99-825403/2 (dpa)