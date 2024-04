Hamburg (dpa/lno). Bei einer Routinekontrolle entdeckten Zollbeamte am vergangenen Mittwoch große Mengen Kokain verpackt in sechs Sporttaschen. Wer die Drogen illegal verschiffte, ist noch unklar.

Bei einer routinemäßigen Containerkontrolle am vergangenen Mittwoch hat der Zoll am Hamburger Hafen 243 Kilogramm Kokain gefunden. Die Zollbeamten entdeckten sechs Sporttaschen gefüllt mit insgesamt 216 Paketen, wie eine Sprecherin des Zollamts am Freitag mitteilte. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass es sich um Kokain handelt. Die Beamten stellten die Taschen und die Drogen sicher. Das Zollfahndungsamt hat weitere Ermittlungen zu den Hintergründen und den Tätern eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:240426-99-823820/3 (dpa)