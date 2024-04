Hyères/Frankreich (dpa/lno). Marla Bergmann und Hanna Wille haben als Dritte der Last Chance Regatta in Frankreich ihre Olympia-Qualifikation geschafft. Die Hamburgerinnen sicherten den noch fehlenden Nationen-Startplatz.

Die Hamburger Seglerinnen Marla Bergmann und Hanna Wille haben nach Platz drei bei der Last Chance Regatta vor Hyères in Frankreich die Qualifikation für die Olympischen Spiele in diesem Jahr geschafft. „Wir fühlen uns erlöst und sehr, sehr glücklich. Wir haben heute ein großes Ziel erreicht“, sagte die 22-jährige Steuerfrau Bergmann. Das Duo vom Mühlenberger Segel-Club (MSC) sicherte in Frankreich auch den in ihrer Disziplin noch fehlenden deutschen Nationen-Startplatz für die olympische Segelregatta, die vom 28. Juli bis zum 8. August in der Bucht von Marseille ausgetragen wird.

„Wir werden nun alles geben, um auch bei den Spielen vorn mit dabei zu sein. Die Underdog-Rolle ist für uns gar nicht so schlecht“, sagte Bergmann, die mit ihrer 23-jährigen Vorschoterin Hanna Wille als erste Crew in der 63-jährigen MSC-Vereinsgeschichte bei Olympischen Spielen starten wird. Die Freundinnen und U21-Weltmeisterinnen von 2021 hatten dort vor gut 15 Jahren im Grundschulalter einen Anfängerkurs belegt und blieben dem Verein treu.

Gleichzeitig sicherten in Hyères auch die deutschen 49er-Männer mit einem Sieg von Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger (Bayerischer Yacht-Club) den zehnten und letzten noch fehlenden olympischen Nationenstartplatz für das Segel-Nationalteam. Deutschland zählt damit zu den wenigen Ländern, die im Sommer in allen zehn olympischen Segeldisziplinen startberechtigt sind.

