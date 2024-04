Lübeck (dpa/lno). Vier Menschen haben sich in zwei hochmotorisierten Autos mit hoher Geschwindigkeit ein Rennen in der Lübecker Innenstadt geliefert. Ein Zeuge berichtete von einem Beinahe-Zusammenstoß.

In der Nacht zum Freitag ist es in der Lübecker Innenstadt zu einem illegalen Straßenrennen gekommen. Ein Zeuge hatte gegen Mitternacht der Polizei zwei mit hoher Geschwindigkeit fahrende Autos gemeldet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei sei es fast zu einem Zusammenstoß mit einem parkenden Wagen gekommen, habe der Zeuge berichtet.

Beide Autos konnten nach kurzer Fahndung gestoppt und kontrolliert werden. Am Steuer befanden sich ein 21-jähriger Lübecker mit einer gleichaltrigen Beifahrerin und ein 22-jähriger Lübecker mit einer 21-jährigen Lübeckerin als Begleiterin. Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine und stellte die hochmotorisierten Sportwagen sicher. Es sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:240426-99-821694/2 (dpa)