Das Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein bringt vereinzelt Gewitter und wieder mildere Temperaturen. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Freitag allerdings noch kühl und wechselhaft. Im Tagesverlauf sei mit schauerartigem Regen zu rechnen. Vereinzelt könne es dabei zu Gewittern und starken Windböen kommen. Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen demnach zwischen 9 und 12 Grad.

Ab Samstag wird das Wetter laut DWD wieder milder. Im Tagesverlauf bleibe es mäßig bewölkt. Gebietsweise könne es außerdem weiter böigen Wind geben. Auch am Samstag bestehe noch die Möglichkeit vereinzelter Gewitter. Die Temperaturen steigen dann im Süden auf bis zu 18 Grad am Tag und fallen in der Nacht auf bis zu 6 Grad.

Am Sonntag erwartet der DWD bis zu 22 Grad. Im Norden Schleswig-Holsteins sei mit Höchsttemperaturen von bis zu 17 Grad zu rechnen. Im Tagesverlauf kann es weiter Schauer geben.

