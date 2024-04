Hamburg. St. Pauli gegen Rostock ist ein besonders brisantes Spiel im Norden. An diesem Freitag geht es für beide Clubs aber auch sportlich um sehr viel.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen findet am Freitag im Hamburger Millerntor-Stadion eines der brisantesten Spiele des deutschen Profifußballs statt. Der Tabellenzweite FC St. Pauli empfängt den Abstiegskandidaten Hansa Rostock im Nordduell. Die Fanlager sind sich in Teilen feindlich gesinnt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Nach den Ausschreitungen von Rostocker Anhängern beim vergangenen Gastspiel am Millerntor haben die Hamburger die Sicherheitsmaßnahmen noch einmal verstärkt. So werden am Stadion unter anderem 40 mobile Toiletten aufgestellt, weil die Hansa-Fans bei der Partie im vergangenen Jahr in den Sanitäranlagen randalierten.

Sportlich hat das Duell am Freitagabend ebenfalls eine große Bedeutung. Favorit St. Pauli will den nächsten großen Schritt Richtung Bundesliga-Aufstieg machen. Die Rostocker brauchen als Tabellen-16. jeden Punkt, um den Abstieg in die 3. Liga zu verhindern.

