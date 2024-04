Hamburg. Ein Hauch von Côte d’Azur an der Elbe: Den Felsenstaat Monaco gibt es im Hamburger Miniatur Wunderland nun in einer Mini-Ausgabe. Ehrengast Fürst Albert II. ist bei der Eröffnung beeindruckt.

Fürst Albert II. ist von der neuen Mini-Version seiner Heimat Monaco im Hamburger Miniatur-Wunderland begeistert. „Wirklich unglaublich“, sagte der 66-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend in einem Interview am Rande der offiziellen Eröffnung dieses neuen Abschnitts. Die vielen Details in der Modell-Landschaft seien wunderbar. Der Regent, seine Ehefrau Fürstin Charlène (46) und die neunjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella hatten das erste Formel-1-Rennen im Monaco-Abschnitt der Modell-Landschaft gestartet. Auch der Fürstenpalast, der Hafen mit luxuriösen Jachten und das Casino sind in der 36 Quadratmeter großen Ausstellung zu sehen.

