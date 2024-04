Hamburg (dpa/lno). Aus einem Tank auf einem Firmengelände im Hamburger Hafen sind 11.000 Liter Heizöl in den Reiherstieg-Kanal geflossen. Die Feuerwehr sei am Donnerstagmorgen über den Vorfall informiert worden, sagte ein Sprecher. Der Kanal-Bereich zwischen der Austrittsstelle bei der Firma am Neuhöfer Damm und der Reiherstieg-Klappbrücke sei mit sogenannten Absorber-Sperren gesichert worden, um eine weitere Ausbreitung der Ölverschmutzung zu verhindern. Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ über den Unfall berichtet.

Wie es zu der Leckage kam, war zunächst nicht bekannt. Der Tank auf dem Firmengelände sei erst am Dienstag mit dem Öl befüllt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Das auslaufende Öl sei über die Oberflächenentwässerung auf dem Firmengelände in den Kanal geflossen. Zur Einschätzung der Verschmutzung sei auch eine Drohne im Einsatz gewesen.

Laut Umweltbehörde wurde der Reiherstieg-Kanal für den Schiffsverkehr gesperrt. Derzeit werde das weitere Vorgehen abgestimmt, sagte eine Behördensprecherin. Es werde alles getan, um den Schaden für die Umwelt möglichst gering zu halten. Wann der Kanal wieder für die Schifffahrt freigegeben werden könne, sei noch nicht klar.

